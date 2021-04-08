Irak'ta ekim ayında yapılacak seçimlere Türkmen partiler tek listeyle katılacak - Son Dakika

Irak'taki tüm Türkmen partilerin, ülke genelinde ekim ayında yapılması planlanan erken seçime "Irak Türkmenler Cephesi Koalisyonu" adı altında tek liste halinde gireceği duyuruldu.
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Ekim'de yapılacak genel seçimlerde Türkmenlerin izleyeceği yol haritasına ilişkin bilgi verdi.
Turan, Irak'taki tüm Türkmen siyasi partilerin gelecek seçimlere "Irak Türkmenler Cephesi Koalisyonu" adı altında tek listeyle katılacağını söyledi.
Siyasi programın yakın zamanda ilan edileceğini aktaran Turan, ülkenin her yerinde tek liste halinde seçimlere katılmanın Türkmenlere başarı getireceğini ifade etti.
Açıklanan listede Irak Türkmen Cephesi, Türkmen Milliyetçi Hareketi, Türkmen Adalet Partisi, Türkmeneli Partisi, Türkmen Karar Partisi, Türkmen İrade Partisi, Türkmen Hak Partisi, Türkmen Vefa Hareketi ve Türkmen İslami Birliği yer aldı.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi başkanlığında 19 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulu, Yüksek Seçim Komiserliğinin talebi doğrultusunda, erken seçimi 6 Haziran'dan 10 Ekim'e erteleme kararı almıştı.
Kaynak: AA
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