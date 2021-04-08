Irak'ta ekim ayında yapılacak seçimlere Türkmen partiler tek listeyle katılacak - Son Dakika

Siyasi programın yakın zamanda ilan edileceğini aktaran Turan, ülkenin her yerinde tek liste halinde seçimlere katılmanın Türkmenlere başarı getireceğini ifade etti.

Irak 'taki tüm Türkmen partilerin, ülke genelinde ekim ayında yapılması planlanan erken seçime "Irak Türkmenler Cephesi Koalisyonu" adı altında tek liste halinde gireceği duyuruldu.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi