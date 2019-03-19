Son Dakika Haberleri: Irak'ta Güvenlik Güçlerine Saldırı: 3 Ölü 5 Yaralı

Irak'ta Güvenlik Güçlerine Saldırı: 3 Ölü 5 Yaralı

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat kırsalında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 3 askerin öldüğü, 5'inin yaralandığı belirtildi.

Irak'ta Güvenlik Güçlerine Saldırı: 3 Ölü 5 Yaralı, System.String[]
Irak'ın başkenti Bağdat kırsalında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 3 askerin öldüğü, 5'inin yaralandığı belirtildi.

Irak'ta yerel medyada çıkan haberlere göre, Bağdat'ın kuzeyindeki Tarmiye ilçesinde rutin kontroller sırasında ordu güçlerine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Irak makamları saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Irak'ın kırsal bölgelerindeki bu tür saldırılarda şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:57 Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Güncel
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