Irak'ta Güvenlik Güçlerine Saldırı: 3 Ölü 5 Yaralı
1 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat kırsalında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 3 askerin öldüğü, 5'inin yaralandığı belirtildi.
Irak'ın başkenti Bağdat kırsalında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 3 askerin öldüğü, 5'inin yaralandığı belirtildi.
Irak'ta yerel medyada çıkan haberlere göre, Bağdat'ın kuzeyindeki Tarmiye ilçesinde rutin kontroller sırasında ordu güçlerine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.
Irak makamları saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Irak'ın kırsal bölgelerindeki bu tür saldırılarda şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:57 Kaynak: AA
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