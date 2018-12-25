Son Dakika Haberleri: Irak'ta Saddam Resimleri Taşıyan Öğrenciler Okuldan Atıldı

Irak'ta Saddam Resimleri Taşıyan Öğrenciler Okuldan Atıldı

1 saat önce

Irak'ın batısında yer alan Enbar vilayetinde, ülkenin devrik lideri Saddam Hüseyin'in resmini taşıyan 3 üniversite öğrencisi okuldan atıldı.

Irak'ta Saddam Resimleri Taşıyan Öğrenciler Okuldan Atıldı, System.String[]
Irak'ın batısında yer alan Enbar vilayetinde, ülkenin devrik lideri Saddam Hüseyin'in resmini taşıyan 3 üniversite öğrencisi okuldan atıldı.

Enbar vilayet merkezi Ramadi kentinde bulunan Enbar Üniversitesi'nin Rektörü Dr. Halid Betal Necim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin kuruluşunun 30. yıl dönümü münasebetiyle dün kampüs içinde bir etkinlik düzenlendiğini ifade etti.

Necim, etkinlik sırasında Ziraat Fakültesi'nden 3 öğrencinin ellerinde Saddam Hüseyin'in resmini taşıdıklarının tespit edildiğini ve söz konusu öğrencilerin okuldan atılmalarına karar verildiğini söyledi.

Rektör, kararın açılan soruşturma sonucu alındığını ve 3 öğrencinin yanı sıra sayısını açıklamadığı bir grup öğrenciye 1 yıl uzaklaştırma cezası verildiğini kaydetti.

Saddam Hüseyin, 1979-2003 yıllarında Irak lideri olarak görev yapmış, ABD'nin işgalinin ardından yakalanıp 2006 sonunda idam edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:17 Kaynak: AA

Ramadi, Saddam Hüseyin, Irak, Güncel
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