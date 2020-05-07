Irak'ta siyasi ve güvenlik kriziyle koronavirüsten istifade eden DEAŞ saldırılarını artırıyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta siyasi ve güvenlik kriziyle koronavirüsten istifade eden DEAŞ saldırılarını artırıyor. - Son Dakika

Irak'ta siyasi ve güvenlik kriziyle koronavirüsten istifade eden DEAŞ saldırılarını artırıyor.

6 saat önce

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın içinde bulunduğu siyasi istikrarsızlık, güvenlik zafiyeti ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sahadan çekilmesinden istifade ederek özellikle kırsal bölgelerdeki saldırılarını artırmış durumda.

Irak'ta siyasi ve güvenlik kriziyle koronavirüsten istifade eden DEAŞ saldırılarını artırıyor., System.String[]

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın içinde bulunduğu siyasi istikrarsızlık, güvenlik zafiyeti ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sahadan çekilmesinden istifade ederek özellikle kırsal bölgelerdeki saldırılarını artırmış durumda.

DEAŞ, Irak'ta 1 Ekim 2019'da başkent Bağdat ve güney vilayetlerinde patlak veren hükümet karşıtı gösterilerden bu yana yaşanan gelişmeleri fırsat bilerek, kırsal bölgelerdeki operasyon kabiliyetini güçlendirmeye çalışıyor.

Örgüt, gösteriler nedeniyle Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin 1 Aralık'ta görevinden istifa etmesi ve sonrasında gelen hükümet krizi, siyasi partiler arasındaki anlaşmazlık, İran destekli Iraklı Şii milislerin ABD üslerine saldırması, İranlı komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesi gibi önemli gelişmelerden faydalandı.

Son olarak Kovid-19 nedeniyle Irak genelinde uygulanan sokağa çıkma yasakları ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin faaliyetlerine 2 ay ara vermesi, ABD'nin Irak'taki 6 üsten çekilmesi DEAŞ'a hem saldırı hem de hareket kabiliyeti verdi.

NATO'nun faaliyetlerini durdurması ve ABD'nin sahadan çekilmesi

Dünyada olduğu gibi Irak'ta da koronavirüs vakalarının endişe verici bir boyutta yayılması nedeniyle NATO Irak, 19 Mart'ta ülkedeki askeri eğitim faaliyetlerini 2 ay boyunca durdurma kararı aldı.

Bunun yanında Avusturalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Yeni Zelanda, Portekiz ve Hollanda, 29 Mart'ta tüm askeri danışmanlarını Irak'tan çektiğini duyurdu.

Irak'ta 9 askeri üssü bulunan ABD de 19 Mart'tan itibaren peyderpey Enbar'da El-Kaim Askeri Üssü ve Takaddum Hava Üssü, Musul'da Kayyara Hava Üssü ve Musul'un doğu yakasında bulunan Başkanlık Sarayları Kompleksi'ndeki karargahı, Kerkük'te K1 Askeri Üssü ve son olarak Fransız askeri danışmanların konuşlu olduğu Bağdat'taki bir karargahı Irak merkezi hükümetine teslim etti.

ABD, askeri faaliyetlerini Enbar'daki Ayn'ul Esed ve Erbil'deki Harir Hava Üssü ile sınırlandırdı.

"DEAŞ güvenlik boşluğu bulunan bölgelere doğru hareket ediyor"

AA muhabirine konuşan Irak ordusundan emekli asker ve güvenlik uzmanı Adnan Nime'ye göre koronavirüs salgını ve koalisyon güçlerinin bölgedeki faaliyetlerini durdurması, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarını artırmasının ana sebepleri arasında yer alıyor.

Nime, "DEAŞ, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin sunduğu lojistik ve istihbarat desteğinin durdurulmasından istifade edip güvenlik boşluğu bulunan bölgelere doğru hareket ediyor." dedi.

Irak'ın, koalisyonun sunduğu istihbarat ve lojistik desteğin yerini doldurmakta yetersiz kaldığının altını çizen Nime, örgütün bu durumun farkında olduğunu belirtti.

Bağdat ve Erbil arasında iş birliğinin olmaması

DEAŞ, Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri ve kırsal bölgelerdeki sivilleri de hedef alıyor. Peşmerge'ye daha çok Diyala ve Süleymaniye vilayeti arasındaki bölgelerde saldırılar düzenleniyor.

Merkezi hükümet ve IKBY arasında yaşanan çeşitli çekişmeler nedeniyle DEAŞ'a karşı tam bir askeri dayanışma söz konusu değil.

Örgüt, iki taraf arasında dayanışmanın olmaması ve meydana gelen güvenlik boşluğundan da istifade edip kendisi için hareket alanı yaratıyor.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, 20 Nisan'da Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ ile mücadele konusunda Bağdat'tan tam bir dayanışma göremediklerini ve örgütün her iki taraf için de ciddi tehlike arz ettiğini ifade etmişti.

IKBY Başkan Yardımcısı Şeyh Cafer Mustafa da 12 Nisan'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin tek yolunun Peşmerge ve Irak güçleri arasında ortak bir operasyon merkezinin kurulması olduğunu belirtmişti.

Örgüt finans kaynaklarını elde tutmaya çalışıyor

Iraklı güvenlik uzmanı Huşam Haşim, ABD merkezli The Center for Global Policy tarafından 5 Mayıs'ta yayımlanan DEAŞ'ın Irak'taki varlığına ilişkin raporunda, örgütün mali kaynak ve materyal elde etme gayretine dikkati çekiyor.

Irak güvenlik kurumlarına dayanarak hazırlanan raporda, DEAŞ'ın finansal kaynaklarının kurumaması için ülkenin batısındaki Suriye sınırı ile doğusundaki İran sınırına kadar olan bölgede saldırılar düzenlediğine yer veriliyor.

Raporda, örgütün, ülkenin kuzey, doğu ve batı bölgelerini birbirine bağlayan otoyolları, petrol ve gaz taşıyan araçların güzergahları, enerji boru hatları, elektrik, iletişim ve internet ağlarını hedef aldığı belirtiliyor.

Yakalanan DEAŞ'lı militanların ifadelerinin yer aldığı raporda, örgütün söz konusu bölgelerdeki taşıma şirketlerinden aylık ortalama 3 milyon dolar haraç aldığı, bunun yanında sigara, petrol kaçakçılığı, gıda, silah ve ilaç ürünlerindeki satışlardan da pay aldığı kaydediliyor.

Raporda ayrıca, örgütün Irak'ta değeri 100 milyon doları bulmayan çeşitli yatırım araçlarına sahip olduğu ve bunlardan da aylık yaklaşık 4 milyon dolarlık gelir elde ettiği bilgisi bulunuyor.

Örgütün bu paraları, kaybettiği bölgelere saldırılar düzenlemenin yanı sıra sahadaki militanlar, uyuyan hücreler, hapishanelerdeki örgüt mensupları, sakat kalan militanlar ve onların aileleri için kullandığı ifade ediliyor.

DEAŞ, militanlarının moralini yüksek tutmaya çalışıyor

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci'ye göre, DEAŞ'ın saldırılarını artırmasındaki amaç, büyük çöküş ve hezimet yaşayan militanların moralini yeniden yüksek tutmaya çalışmaktan ibaret.

Örgütün, Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Enbar'ın engebeli kırsal arazilerinde saldırılar düzenlediğini gizlemeyen Hafaci, "Ancak örgüt eskisi gibi ağır çatışmalara girebilecek güçte değil. Bunun yanında mali kaynaklarının yetersizliği ve toplum tarafından dışlanması nedeniyle militan temin etmekte başarısız." dedi.

ABD merkezli Washington Enstitüsünde görevli Irak uzmanı Michael Knight da DEAŞ'ın eskisi gibi kent merkezlerini bir üs olarak kullanamadığına işaret etti.

Knight, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEAŞ'ın saldırıları yüzde yüz kırsalda. DEAŞ'ın mevcut ve eski saldırıları arasındaki en önemli fark da Musul ve diğer kent merkezlerini saldırı için bir destek üs olarak kullanamaması." ifadelerini kullandı.

Güçlerin yeniden tanzim edilmesi gerekiyor

DEAŞ'ın en çok saldırı düzenlediği bölgeler arasında ülkenin doğusunda İran sınırına yakın Diyala vilayeti yer alıyor.

Diyalalılar özellikle kırsal kesimlerde ciddi bir güvenlik boşluğu olduğu kanaatinde. Bölge sakinleri köylerde yaşayan sivillerin korunması için güvenlik güçlerinin bölgede yeniden tanzim edilerek konuşladırılmasını talep ediyor.

Diyala'daki Beni Saad ilçesinin önde gelen aşiret mensuplarından Şeyh Cemil es-Sadi, "Diyala'nın doğusu ve kuzeydeki bulunan köylüler, kötü ve zor güvenlik şartlarından oldukça şikayetçi. Onlarca çiftçi DEAŞ'ın saldırı tehdidi nedeniyle topraklarını ve tarım arazilerini terk etmek zorunda kaldı." dedi.

Sadi, Irak merkezi hükümetinden askeri güçlerin yer almadığı ve DEAŞ'ın faal olduğu bölgelere yeniden güç göndermesi çağrısında bulundu.

Irak Savunma Bakanlığı, nisan ayında yaptığı açıklamada, bu yılın ilk dört ayında terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları ve diğer şiddet olayları nedeniyle toplam 170 sivil ve güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:10 Kaynak: AA


Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü         
17:26
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor         
17:17
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil         
17:01
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı         
16:54
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik         
16:47
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor         
16:44
Motorine 7 kuruş indirim geldi Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:36
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek         
16:35
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek         
16:35
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı         
16:08
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı         
16:06
Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu         
16:03
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar         
16:02
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem         
15:57
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı         
15:38
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı         
15:36
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz         
15:35
Gecekondu milyoneri Dev Patel, doğum gününü sevgilisiyle parkta sarmaş dolaş kutladı Gecekondu milyoneri Dev Patel, doğum gününü sevgilisiyle parkta sarmaş dolaş kutladı         
15:24
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor         
15:23
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı         
15:20
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi         
15:11
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi         
15:09
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi         
15:06
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi         
14:59
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi         
14:53
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı         
14:34
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi         
14:32
Sivas'ta ortaya çıkan etçil Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti         
14:23
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 17:43:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta siyasi ve güvenlik kriziyle koronavirüsten istifade eden DEAŞ saldırılarını artırıyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]