Son Dakika Haberleri: Irak'ta televizyon spikerine silahlı saldırı
Son Dakika Güncel Irak'ta televizyon spikerine silahlı saldırı

Irak'ta televizyon spikerine silahlı saldırı

1 saat önce

Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen silahlı saldırıda yerel NRT TV spikeri Amanc Baban, eşi ve çocuğuyla öldürüldü.

Irak'ta televizyon spikerine silahlı saldırı, System.String[]

Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen silahlı saldırıda yerel NRT TV spikeri Amanc Baban, eşi ve çocuğuyla öldürüldü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet cephesinde yer alan Yeni Nesil Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen NRT TV'nin spikeri ve program sunucusu Baban, kent merkezindeki otobüs terminali yakınında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu Baban'ın yanı sıra eşi ve çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti.

NRT TV, olayı doğrularken saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Irak, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:16 Kaynak: AA
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