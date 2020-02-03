Irak'ta zorunlu askerlik yasası geliyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta zorunlu askerlik yasası geliyor - Son Dakika

Irak'ta zorunlu askerlik yasası geliyor

17 dakika önce

Irak Meclisi Savunma ve Güvenlik Komisyonu, zorunlu askerlik uygulaması için yasanın hazır olduğunu duyurdu.

Irak'ta zorunlu askerlik yasası geliyor, System.String[]

Irak Meclisi Savunma ve Güvenlik Komisyonu, zorunlu askerlik uygulaması için yasanın hazır olduğunu duyurdu.


Irak'ta 2003'de kaldırılan zorunlu askerlik yasası yeniden Irak Meclisinin gündemine geldi. Irak Meclisi Savunma ve Güvenlik Komisyonu, zorunlu askerlik uygulaması için yasanın hazır olduğunu açıkladı. Komisyon üyesi Kerim Ebu Sode, zorunlu askerlik yasasının yürürlüğe girmesi için görüşmelerin sürdürüldüğünü ifade edildi.


Bu aşamada yasanın çok önemli olduğunun altını çizen Sode, yasanın yürürlüğe girmesi için irade ve siyasi uzlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yasa kapsamında bedelli askerlik seçeneğinin olduğunu kaydeden Sode, elde edilen gelirle Irak ordusunun donanması için harcanacağını söyledi.


Saddam Hüseyin rejimi döneminde yaş sınırı 18 olan zorunlu askerliğin süresi 3 yılken, üniversite mezunları içinse süre 1 buçuk yıl olarak belirlenmişti. Irak'ta daha önce yürürlükte olan zorunlu askerlik uygulaması, Saddam Hüseyin yönetiminin 2003'te ABD tarafından devrilmesinden ve ordunun dağıtılmasından sonra kaldırılmıştı. - ERBİL

Saddam Hüseyin, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:59 Kaynak: İHA
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