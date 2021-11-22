Üye Girişi
Irak Türkmen Cephesine göre, Peşmerge'nin Kerkük'e dönüşü petrol krizi yaratabilir - Son Dakika

Irak Türkmen Cephesine göre, Peşmerge'nin Kerkük'e dönüşü petrol krizi yaratabilir

22.11.2021 12:25
Irak Türkmen Cephesine göre, Peşmerge'nin Kerkük'e dönüşü petrol krizi yaratabilir

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Peşmerge'nin dönüşünü sağlayarak yeniden Kerkük'ten petrol ihraç etme peşinde olduğunu ve bunun ülkede yeni bir krize yol açabileceğini söyledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Peşmerge'nin dönüşünü sağlayarak yeniden Kerkük'ten petrol ihraç etme peşinde olduğunu ve bunun ülkede yeni bir krize yol açabileceğini söyledi.

Peşmerge'nin yeniden Kerkük'e dönmesine karşı olduklarını yineleyen Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak'taki hükümet kurma çalışmaları, Türkmenlerin talepleri, Peşemerge'nin Kerkük'e geri dönüş iddiaları, Kerkük'ün yönetimi ve güvenliğiyle ilgili çözüm önerileri ve terör örgütü PKK tehdidine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimler sonrası "kritik bir dönemin" yaşandığını belirten Turan, "Seçim sonuçlarına (nihai olmayan) karşı muhtelif görüşler ve itirazlar, ülkeyi ister istemez bir krize doğru götürdü. Hem seçim yasasında yanlışlar tespit ettik hem de elektronik sistemin tamamen yanlış olduğunu belirterek elle sayım sistemini savunduk. Umarız seçim sonuçları bir an evvel şeffaf şekilde açıklanır." dedi.

Kerkük'ün yönetimi ve Peşmerge'nin geri dönüş iddiaları

Irak'taki merkezi yönetimin 2017 yılında Kerkük'teki idari ve güvenlik mekanizmasını ele aldığını ve Peşmerge'nin kentten çıkarılmasını sağladığını hatırlatan Turan, "Kerkük'ün güvenliği federal güçler tarafından sağlanıyor ve bundan da memnuniyet duyuyoruz. Bu da Kerkük'te yaşayan etnik gruplar için büyük bir güvencedir." ifadelerini kullandı.

"Peşmerge'nin Kerkük'e dönmek istemesi en başta ekonomik bir sebepten dolayıdır." diyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peşmerge, DEAŞ'ı bahane ederek 2014 sonrası (2017'ye kadar) Kerkük'te nüfuzunu daha da artırdı. Bunlar, Şubat 2015'ten Ekim 2017'ye kadar Kerkük'teki petrol kuyularından merkezi hükümete dönmeden ve tek kuruş göstermeden günlük 400 bin varil petrol ihraç ettiler. Bugün petrolün varil satış fiyatı 80 dolara yükselince Kuzey Irak yönetimi gene Kerkük'ten petrol ihraç etme peşine düştü. Bunu da tekrardan Kerkük'e Peşmerge sokmakla gerçekleştirmek istiyorlar ki bu yeniden bir krize neden olabilir. Kürt partilerin diğer amacı da Kerkük'te ekonomik rantın yanı sıra siyasi iktidar oluşturmak. Kerkük'te Türkmen doktorlar, mühendisler, iş adamları ve varlıklı ailelere yönelik 2017 öncesi yaşanan suikast, kaçırma ve şantaj eylemlerine tekrar dönmek istemiyoruz. Peşmerge'nin dönüş meselesinden sürekli bir endişemiz var ve bunu ilgili makamlara da iletiyoruz. Peşmerge'nin Kerkük'e tekrardan girmesine karşıyız ve bunu kabul etmiyoruz. Kerkük konusu Türkmenler için önemlidir ve aynı zamanda Irak için de ulusal bir dosyadır ve bu konu bütün Iraklıları ilgilendiriyor. Kuzey Irak yönetimi kaynaklarına yeniden Kerkük petrolünü katarsa Irak'ın birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik yeni hareketler de ortaya çıkacak."

Turan, Bağdat yönetiminin 2017 sonrası Kerkük'te elde edilen kazanımlardan vazgeçme ve kentin yeniden Peşmerge'ye teslim edilmesine izin verme ihtimalinin olmadığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı ve Kerkük'e yönelik tehdidine de değinen Turan, "Ülke riskli bir sürece giriyor ve bizim bölgelerde de oynanan oyunlar büyüktür, bunların başında da PKK terörü geliyor. Ama kimse endişelenmesin; tehditler ne olursa olsun biz mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kazımi'nin bir dönem daha şansı var"

"Yeni hükümetin başbakanı kim olabilir?" sorusuna ise Turan, şu yanıtı verdi:

"Bizim için şahıslardan çok yeni başbakanın projesi önemli olacak. O projede Irak'ın birlik ve beraberliğiyle Kerkük ve Türkmeneli bölgesinin statüsünün değiştirilmemesi varsa biz o başbakanı destekleriz. Başbakanı belirleyen Şii tarafların mutabakata varması halinde ortaya çıkacak başbakan adayıyla müzakerelere başlarız. Mustafa el-Kazımi'nin, bir dönem daha başbakan olma şansı sürüyor. Başbakanlık için adı geçen farklı isimler de var. Eski başbakanlardan Haydar el-İbadi'nin yeniden başbakan olmasından memnuniyet duyarız. İbadi'nin 4 yıllık tecrübesi ve Türkmenler açısından olumlu adımları vardı."

Turan, sözlerini "Türkmeneli ve Irak Türklerinin de de bir parçası olduğu büyük Türk dünyasından ve Türk devletlerinden Irak'taki Türkmenlerin haklarının elde edilmesi için destek bekliyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

Irak Türkmen Cephesine göre, Peşmerge'nin Kerkük'e dönüşü petrol krizi yaratabilir
Irak Türkmen Cephesine göre, Peşmerge'nin Kerkük'e dönüşü petrol krizi yaratabilir
Irak Türkmen Cephesine göre, Peşmerge'nin Kerkük'e dönüşü petrol krizi yaratabilir
Irak Türkmen Cephesine göre, Peşmerge'nin Kerkük'e dönüşü petrol krizi yaratabilir

Peşmerge, Petrol, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Türkmen Cephesine göre, Peşmerge'nin Kerkük'e dönüşü petrol krizi yaratabilir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boji'ye aile aranıyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı! 12:19 Boji'ye aile aranıyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı! TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun 12:12 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi 11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı 11:12 İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı 10:43 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız 10:19 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti 09:30 Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti

Son Dakika Haberleri
12:19 Boji'ye aile aranıyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı!
12:11 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun
12:10 Genç fenomen İlayda Oymak yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı: Dudağımda dolgu var sanıyorlar
12:10 İrfan Can, Mert Hakan ve Mesut Özil'den güldüren diyalog: İşte Türkiye böyle değiştirir adamı
11:47 CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi
11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu!
11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı
11:39 Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: 3 doz aşı olmama rağmen hafif geçmiyor
11:30 Ümmü Şahin, 5.5 yıldır oğlunu arıyordu: Müslüme'nin ölümü onu da yıktı
Çorum'da mezarlıkta ağlayan gizemli kız olayından sonra yeni vaka! Mezarlıktan gelen çığlık sesleri ürküttü: Ölüler bağırıyor Çorum'da mezarlıkta ağlayan gizemli kız olayından sonra yeni vaka! Mezarlıktan gelen çığlık sesleri ürküttü: Ölüler bağırıyor         
12:25
Ankara kulislerinde bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetiminde değişikliğe gidiyor Ankara kulislerinde bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetiminde değişikliğe gidiyor         
12:18
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı         
11:42
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi         
10:51
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 12:35:33. #1.13#
SON DAKİKA: Irak Türkmen Cephesine göre, Peşmerge'nin Kerkük'e dönüşü petrol krizi yaratabilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement