İran, 2 Kaçak Yakıt Tankerine El Koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde, 1 milyon litreden fazla kaçak yakıt taşıdığı öne sürülen 2 tankere el koydu, 15 yabancı mürettebatı gözaltına aldı.
İran devlet televizyonuna konuşan, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 2. Bölge Komutanı Haydar Hüneriyan Mücerred konuya ilişkin bilgi verdi.
Mücerred, "Farisi Adası civarında yakıt kaçakçılığı yapan 2 tekne ele geçirildi. 1 milyon litreden fazla kaçak yakıt taşınan teknelerdeki 15 yabancı mürettebat gözaltına alındı." ifadeseni kullandı.
El konulan tankerlerin bandırası ve alıkonulan kişilerin uyruğuna ilişkin bilgi vermeyen İranlı yetkili, gözaltına alınan kişilerin yasal işlemler için adli makamlara sevk edildiğini kaydetti.
