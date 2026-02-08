İran: ABD ile Görüşmeler İleriye Adım - Son Dakika
Dünya

İran: ABD ile Görüşmeler İleriye Adım

İran: ABD ile Görüşmeler İleriye Adım
08.02.2026 11:49
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerin barışçıl çözüm için önemli bir adım olduğunu belirtti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD ile yapılan görüşmeler ileriye doğru atılmış bir adım" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesi ile ABD'nin Umman'daki müzakerelerini değerlendirdi. Pezeşkiyan, "Bölgede dost hükümetlerin girişimleriyle gerçekleştirilen İran-ABD görüşmeleri ileriye doğru atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Anlaşmazlıkların barışçıl şekilde çözümü için Tahran'ın temel stratejisinin her zaman diyalog olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Nükleer konudaki yaklaşımımız, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nda (NPT) yer alan açık haklara dayanmaktadır. İran milleti her zaman saygıya saygıyla karşılık vermiştir ancak güç dilini kabul etmez" açıklamasında bulundu.

Son Dakika Dünya İran: ABD ile Görüşmeler İleriye Adım - Son Dakika

