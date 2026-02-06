İran, ABD ile Müzakerelere İyi Niyetle Girecek - Son Dakika
İran, ABD ile Müzakerelere İyi Niyetle Girecek

06.02.2026 09:43
İran, ABD ile Umman'da başlayacak müzakerelerde haklarından taviz vermeyecek.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman'da ABD ile yapılacak müzakereler öncesinde, Tahran'ın diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden gireceğini belirtti.

Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, geçen yıl müzakere devam ederken İsrail ve ABD'nin saldırılarına uğradıklarını hatırlatarak, "İran, diplomasiye gözleri açık ve geçen yılın hafızasıyla giriyor. İyi niyetle hareket ediyor ve haklarımız konusunda kararlı bir şekilde dururuz." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, "Verilen taahhütler yerine getirilmelidir. Eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar, sadece söz değil, olmazsa olmazdır ve kalıcı bir anlaşmanın temel taşlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başlıyor.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

Uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular konusu taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde tutma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. ABD ise İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.

ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini birçok kez bildirdi.

