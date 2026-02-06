İran-ABD Nükleer Görüşmeleri Umman'da Yeniden Başladı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

İran-ABD Nükleer Görüşmeleri Umman'da Yeniden Başladı

06.02.2026 16:24
AB, İran'ın nükleer meselesinde diplomasi ve müzakerelerin önemini vurguladı.

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta başlamasının ardından Avrupa Birliği (AB), "diplomasi ve müzakere" vurgusu yaptı.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB'nin nükleer görüşmeler ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) konusundaki tutumunun net olduğunu belirten Hipper, "AB'ye göre, İran nükleer meselesine ilişkin tek kalıcı çözüm, diplomasi ve müzakerelerden geçiyor." dedi.

Hipper, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca müzakere edilmiş çözüm sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında kesintiye uğramasının ardından Umman'ın başkenti Maskat'ta bugün yeniden başladı. Kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.

Yeniden başlayan müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde tutma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken ABD ise İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.

ABD yönetimi, ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini birçok kez bildirdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran-ABD Nükleer Görüşmeleri Umman'da Yeniden Başladı - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.