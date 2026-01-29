İran: ABD üslerini hedef alabiliriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İran: ABD üslerini hedef alabiliriz

29.01.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin tehditlerine yanıt olarak, üslerini füzelerle hedef alabileceklerini açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin tehditlerine değinerek, "ABD üslerini ağır silahlar, İHA'lar ve füzelerle hedef alabiliriz. ABD Başkanı'nın bir adım atıp bunu kısa sürede sonlandırması mümkün değildir. Böyle bir durumda savaşın kapsamı hızla genişler ve Siyonist rejimden, ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu bazı ülkelere kadar Orta Doğu'nun tamamı füzelerimiz ve İHA'larımızın menziline girer" dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, devlet televizyonunda katıldığı programda ABD'nin bölgedeki politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekreminiya, ABD'nin 1970'li yıllardan itibaren Orta Doğu'ya yerleşmesiyle birlikte üç temel hedef doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, bu hedeflerin komünizmin yayılmasının önlenmesi, petrol akışının Batı'ya güvenli şekilde sağlanması ve Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğinin teminat altına alınması olduğunu söyledi.

ABD'nin güncel politikaları 2026 Ulusal Güvenlik Belgesinde yer alıyor

Ekreminiya, ABD'de düzenlenen 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından ABD politikalarında kısmi değişiklikler yaşandığını belirterek, ABD'nin yaklaşımının 2026 yılında yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinin son versiyonunda açıkça ortaya konulduğunu ifade etti. Ekreminiya, "Trump'ın bu belgede çizdiği çerçeveye göre, ABD'nin önceliği Amerika kıtasındaki varlığıdır. Ancak Ulusal Güvenlik Belgesi, ABD'nin Siyonist rejimi savunma taahhüdünü sürdürdüğünü ve bu rejimin güvenliğinin halen temel hedefler arasında yer aldığını ortaya koymaktadır. Öte yandan ABD, İslam Devrimi'nin başından bu yana İran'a karşı yaptırım, kültürel saldırı ve azami baskı politikaları uygulamış, tüm bu adımlar Washington tarafından yürütülen hibrit savaşın bir parçası olarak hayata geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Düşmanın en küçük hatasına derhal karşılık veririz"

Muhtemel bir ABD saldırısına verilecek yanıtın mekanizmasına ilişkin konuşan Ekreminiya, "Eğer düşman akılsızca bir adım atar ve yeniden bir hesap hatasına düşerse, buna derhal karşılık veririz. 12 günlük savaşta, düşmana zaman tanımanın kesinlikle doğru olmadığını gördük. Bu nedenle karşılığın gecikmeden verilmesi gerektiği orduya talimat olarak iletildi ve düşmanın herhangi bir ahmaklığına anında yanıt verilmesi kararlaştırıldı" dedi.

"Narsist ve hayalci bir kişiyle karşı karşıyayız"

Ekreminiya, "Trump yönetimindeki ABD'ye ilişkin net bir öngörüde bulunmak mümkün değil çünkü sürekli söylemlerini değiştiren, narsist ve hayalci bir kişiyle karşı karşıyayız. Savaş senaryosuna kesinlikle hazırız ve görevimiz güvenliği sağlamak ile caydırıcılığı oluşturup güçlendirmek ancak ne yaşanacağına dair kesin bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

ABD'den sınırsız taviz talebi

ABD'nin 18'inci ve 19'uncu yüzyıllarda kullanılan topçu gemileri (gunboat) stratejisini uygulayarak hedef aldığı ülkelerden taviz koparmaya çalıştığını kaydeden Ekreminiya, "Bu yaklaşım, aynı dönemlerde İngiltere'nin izlediği politikaya benziyor. ABD'nin bizden talep ettiği tavizlerin bir sınırı yok ve Washington bu kapsamda zenginleştirmenin sıfırlanmasını ve füze kapasitesinin sınırlandırılmasını da taviz olarak istiyor. ABD'nin bize yönelik askeri bir saldırı gerçekleştirmesi ihtimal dahilinde ancak ABD ciddi bir hesap hatası içinde. En küçük bir saldırı dahi karşılıksız kalmayacak ve verilecek yanıt ABD'nin istediği bir sonuç olmayabilir" ifadelerini kullandı.

"ABD üsleri menzilimizde"

ABD'nin tehditlerine değinen Ekreminiya, "ABD üslerini yarı ağır silahlar, İHA'lar ve füzelerle hedef alabiliriz. ABD Başkanı'nın bir adım atıp bunu kısa sürede sonlandırması mümkün değildir. Böyle bir durumda savaşın kapsamı hızla genişler ve Siyonist rejimden, ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu bazı ülkelere kadar Orta Doğu'nun tamamı füzelerimiz ve İHA'larımızın menziline girer. ABD'nin bize yönelik bir operasyonun ardından kısa sürede 'her şey bitti' demesi söz konusu değil. Bu tür bir saldırı, tüm bölgeyi saracak bir yangına dönüşür" dedi.

Savaş sonrası hazırlık seviyesi arttırıldı

İran-İsrail arasındaki 12 günlük savaşın ardından hazırlık seviyesinin önemli ölçüde artırıldığını belirten Ekreminiya bu sürecin İran için önemli tecrübeler sağladığını söyleyerek, "Bu savaşta elde ettiğimiz tecrübelerden yararlanıyoruz. Örneğin zarar gören hava savunma sistemleri yeniden faal hale getirildi ya da yenileriyle değiştirildi. Ayrıca savunma kapasitemizi güçlendirmek amacıyla yeni sistemler envantere alındı. Hava kuvvetleri alanında da yeni adımlar atıldı. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizde yüksek düzeyde bir hazırlık sağlandı" dedi.

"ABD uçak gemileri hipersonik füzelere karşı savunmasız"

ABD donanmasının Orta Doğu'daki varlığına da değinen Ekreminiya, "Savaş gemileri günümüz savaşlarının önemli unsurları arasında yer almaktadır ancak askeri gücün tamamının ABD'nin bu uçak gemisi gruplarıyla sınırlı olduğu söylenemez ve söz konusu gemiler, İran'ın füze sistemleri ile hipersonik füzeleri karşısında savunmasızdır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran: ABD üslerini hedef alabiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
İsrail ordusu alarma geçti Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail’e sığındı Gündem yaratacak İran çağrısı Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail'e sığındı! Gündem yaratacak İran çağrısı
Mazlum Abdi’nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye’ye atabilir Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:55
Canlı anlatım: Bükreş’te ilk gol geldi
Canlı anlatım: Bükreş'te ilk gol geldi
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 23:56:32. #7.11#
SON DAKİKA: İran: ABD üslerini hedef alabiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.