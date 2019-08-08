İran Başsavcısı FIFA'nın kadınlara stadyum yasağını kaldırma çağrılarını reddetti

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) İran'da kadınların stadyuma girişine izin verilmesi çağrılarını reddetti.

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) İran'da kadınların stadyuma girişine izin verilmesi çağrılarını reddetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, Başsavcı Muntazeri, başkent Tahran'daki Harezmi Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınlara yönelik stadyuma giriş yasağıyla ilgili eleştirileri yanıtladı.

Daha önce birçok kez İran'da kadın izleyicilere yönelik stadyuma giriş yasağı uygulamasının kaldırılmasını isteyen FIFA'ya tepki gösteren Muntazeri, "FIFA, kadınların stadyuma girmelerine izin verilmemesi halinde resmen İran'ı uluslararası müsabakalardan mahrum edeceğini açıklıyor. Kadınların stadyuma girip girmemesi FIFA'yı neden ilgilendirir. Bu ısrarları hafife almayın." dedi.

Muntazeri, FIFA'nın ısrarlarının ardında İran'ın düşmanlarının ülkeye kültürel nüfuz çabaları olduğunu savunarak, "Elimizdeki kesin istihbarat, düşmanların çeşitli alanlarda ve çeşitli araçlarla gençlerimize, insanlarımıza, kızlarımıza ve erkek çocuklarımıza şiddetli şekilde saldırdığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet yasağın kaldırılmasını istiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi ise birkaç gün önce yaptığı açıklamada, hükümetin kadınların stadyumlara alınmasını desteklediğini belirterek, "Hükümet, kadınların stadyumlarda bulunması konusunda hemfikir. Bu konuda hiçbir yasal engel bulunmuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Cüneydi, kadınların stadyumlara girişine izin verilmesi için yasama, yürütme ve yargı organlarının koordinasyon halinde karar alması gerektiğini söylemişti.

İran müsabakalardan men edilme riski taşıyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın en geç 15 Temmuz'a kadar kadınların da maçlara girebilmesi için gerekli düzenlemeyi yapmasını talep etmişti.

Infantino, "İran, kadınların müsabakaları stadyumlarda izlemesine izin vermeli çünkü FIFA tüzüklerinde belirtilen en temel ilkeler çerçevesinde bunu sağlama sorumluluğumuz var." demişti.

İran'ın eylülde başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerine kadar yaklaşık 40 yıldır süren kadınlara yönelik stadyum yasağını kaldırmaması halinde FIFA tarafından müsabakalardan men edilebileceği yorumları yapılıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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