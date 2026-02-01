İran, Çin ve Rusya ile Askeri Tatbikat Yapacak

İRAN'ın Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nun kuzeyinde Çin ve Rusya ile askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.

İran basını, her yıl İran, Rusya ve Çin arasında yapılan 'Deniz Güvenlik Kuşağı' adlı tatbikatının şubat ayı ortalarında Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nun kuzeyinde yapılacağını duyurdu. Tatbikatın, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile Çin ve Rus deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.