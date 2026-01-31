İran Cumhurbaşkanı'ndan Protesto Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İran Cumhurbaşkanı'ndan Protesto Açıklamaları

İran Cumhurbaşkanı\'ndan Protesto Açıklamaları
31.01.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pezeşkiyan, ABD ve Avrupalı ülkeleri İran'daki protestoları istismar etmekle suçladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD, İsrail ve Avrupalı ülkeleri İran'daki protestoları istismar etmek ve halk arasında kargaşa ile çatışma çıkarmakla suçlayarak, "Halkı sokaklara çıkardılar ve kendi ifadelerine göre, bu ülkeyi parçalamak, halk arasında çatışma ve nefret tohumları ekmek istediler. Trump, İran'da huzursuzluk çıkarmak istedi. İçeriden ve dışarıdan İran halkının üzerine pusuda bekleyen herkese karşı bir engel olacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ruhullah Humeyni'nin anıt mezarını ziyareti sırasında ülke gündemine ve ABD ile batılı ülkeler arasında yaşanan gerginliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Avrupa ülkelerinin liderlerini İran'daki protestolar sırasında tansiyonu artırmak ve halkı tahrik etmekle suçladı. Pezeşkiyan, "Barışçıl protestoları istismar ederek halk arasında kargaşa ve çatışma çıkmasına neden olmak isteyenler var. Halkı sokaklara çıkardılar ve kendi ifadelerine göre, bu ülkeyi parçalamak, halk arasında çatışma ve nefret tohumları ekmek istediler. Trump, İran'da huzursuzluk çıkarmak istedi" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, söz konusu olayların sosyal bir protestodan ibaret olmadığını vurgularken, ABD, İsrail ve Avrupalı ülkelerden liderlerin provokasyon girişimleri doğrultusunda masum kişileri İran'daki harekete dahil edecek şekilde kaynak sağladığını söyledi.

"Adalet hedefimizdir"

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, Tahran yönetiminin anlayışına ilişkin açıklamalarda bulunarak, yetkilileri protestoları birer provokasyon eylemine dönüştürmeye çalışan kişilerin çabalarını boşa çıkartmak üzere temkinli davranmaya ve tutumlarını gözden geçirmeye çağırdı. Pezeşkiyan, "Adalet hedefimizdir ve halka kendi egemenliğini vermeli, yönetimde onları söz sahibi yapmalıyız. Barışçıl protestocuları dinlemeliyiz. Halkın karşısına otoriteyle çıkıp emirler vermemeli, insanlara adil davranmalıyız. Adalet ve hakkaniyet temelinde işleyen bir hükümetin, toplumun veya ulusun önüne hiçbir güç geçemez. Adalet yolundan sapmadan, içeriden ve dışarıdan İran halkının üzerine pusuda bekleyen herkese karşı bir engel olacağız" dedi.

Trump: "Anlaşma yapmazsak, ne olacağını göreceğiz"

Pezeşkiyan'ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri gerilimin yüksek olduğu bir sırada geldi. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı bir açıklamada İran'a doğru "büyük bir filonun yolda olduğunu" yeniden teyit etmiş ve İran'ın anlaşma masasına oturmak istediğini öne sürmüştü. ABD Başkanı, askeri hareketliliğin bir tercih olmadığını ancak gerekli görülmesi halinde kullanılabileceğini vurgulayarak, "Umarım bir anlaşma yaparız. Bu iyi olur. Anlaşma yapmazsak, ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İranlı yetkililer ise herhangi bir ABD saldırısına "hızlı ve kapsamlı" bir yanıt verileceğini belirtmiş, Tahran'ın yönetiminin yalnızca "adil, dengeli ve zorlayıcı olmayan şartlar" altında müzakereye açık olduğunu aktarmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı'ndan Protesto Açıklamaları - Son Dakika

Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı

13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:39:56. #7.11#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı'ndan Protesto Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.