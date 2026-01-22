İran Cumhurbaşkanı'ndan Şiddet Olayları Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede binlerce kişinin hayatını kaybettiği son şiddet olaylarında yaşadıkları "acı tecrübelerden ders çıkarılmasının ve zayıf noktaların tespit edilerek giderilmesinin geleceğin inşası açısından önemli olduğunu" söyledi.

Pezeşkiyan, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yaşanan can kayıplarına ilişkin yazılı bir mesaj yayımladı.

Protestoların halkın doğal hakkı olduğunu ancak şiddet olaylarının protestolardan farklı olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Bugün kaybedilen tüm canlar için yas tutuyor ve bu günlerde büyük acılar çeken her bir vatandaşımızla dayanışma içindeyim. Protesto, vatandaşların doğal hakkıdır ve hükümet halkın sesini dinlemeyi görev bilir." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayları "Amerikan Siyonist komplosu" olarak niteleyen Pezeşkiyan, İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te ülkeye saldırılarında bu ülkelerin aldığı "yenilginin haince bir intikamı" olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, "12 günlük savaşta binlerce kadın, erkek, genç, çocuk, bilim insanı ve komutanın kanına bulanan eller bugün farklı bir şekilde yeniden ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, olaylar sonrasında yapılan tutuklamalarla ilgili durum ve suçlamaların incelenmesinde azami özen gösterileceğini belirtti.

Mesajında, yaşanan "acı tecrübelerden ders çıkarılmasının ve zayıf noktaların tespit edilerek giderilmesinin geleceğin inşası açısından önemli olduğunu" vurgulayan Pezeşkiyan, ülkesinin "birlik ve beraberlik halinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in rehberliğinde sağlam bir gelecek inşa edeceğini" ifade etti.