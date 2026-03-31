İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İle Dışişleri Bakanı Erakçi, "İslam Cumhuriyeti Günü" kutlamalarına katıldı

ABD ve İsrail saldırısı altındaki İran’da "İslam Cumhuriyeti Günü" büyük bir coşkuyla kutlandı.

TAHRAN’DA HALK MEYDANLARA AKIN ETTİ

Başkent Tahran’da halk, hem İran yönetimine destek olmak hem de İslam Cumhuriyeti Günü'nü kutlamak için kentin önemli meydanlarında toplandı. Özellikle İnkılab Meydanı'nda toplanan başkent sakinleri, ellerinde İran bayrakları ile İslam Cumhuriyeti Günü’nü kutlarken ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

PEZEŞKİYAN İLE ARAKÇİ DE KATILDI

Öte yandan kutlamalara Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de katıldı. İki ismin yoğun güvenlik önlemleri altında vatandaşlarlar sohbet ettiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

İSLAM CUMHURİYETİ GÜNÜ

İran’da 11 Şubat 1979’da gerçekleştirilen İslam Devrimi sonrasında, ülke yönetimin şeklinin belirlenmesi için 30-31 Mart 1979’da yapılan ve sonuçları 1 Nisan’da ilan edilen referandumda halkın yüzde 98,2’sinin "evet" oyu vermesiyle ülkenin yönetim şekli "İslam Cumhuriyeti" olarak belirlenmişti. Bu nedenle ülkede 1 Nisan, "İran İslam Cumhuriyeti Günü" olarak kutlanıyor.