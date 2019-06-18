Son Dakika Haberleri: "İran'da 23 milyon kişi muhtemel su sorunuyla karşı karşıya"
Son Dakika Güncel Haber

"İran'da 23 milyon kişi muhtemel su sorunuyla karşı karşıya"

2 gün önce

İran'da yaklaşık 23 milyon kişinin gelecekte muhtemel bir su sorunu ile karşı karşıya olduğu açıklandı.

İran'da yaklaşık 23 milyon kişinin gelecekte muhtemel bir su sorunu ile karşı karşıya olduğu açıklandı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Enerji Bakanlığı Su ve Su Kaynaklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Kasım Takizade Hamisi, "Kırsal bölgelerde sorun daha fazla olmakla birlikte İran'da yaklaşık 23 milyon kişi muhtemel bir su sorunuyla karşı karşıya." dedi.
Ülkede 200 civarındaki yerleşim biriminde mevcut su sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini belirten Hamisi, bu iş için 70 ila 80 kenti kapsayan 3 yıl sürecek bir dizi proje için 100 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldığını aktardı.
İran'da son belirlemelere göre nüfusun 81 milyonu geçtiği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:49 Kaynak: AA
Enerji Bakanlığı, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı Binali Yıldırım: İstanbul seçimi yapıyoruz sözde, herkes burnunu soktu Şile'de korkutan görüntü: Denizde hortum çıktı İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 14:17:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İran'da 23 milyon kişi muhtemel su sorunuyla karşı karşıya"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]