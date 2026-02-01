İRAN'ın Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, yerel saatle 08.41'de Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesinde 5.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Aseluye ilçesi olan depremin, yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Dünya › İran'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
