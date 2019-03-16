İran'da Bir Milyon Litre Kaçak Yakıt Ele Geçirildi

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti kıyısında bir milyon litre kaçak yakıt ele geçirildi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti kıyısında bir milyon litre kaçak yakıt ele geçirildi.



Devrim Muhafızları Ordusu Birinci Bölge Deniz Kuvvetleri Komutanı Abbas Gulamşahi'nin İran medyasında yer alan açıklamasına göre, Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kenti sahilinde iki tekneye gerçekleştirilen operasyonda bir milyon litre kaçak yakıt ele geçirildi.



Gulamşahi, "Kaçakçılar organize bir şekilde faaliyet gösteriyor ve küçük tekneler yardımıyla kaçak yakıtı denizde daha büyük teknelere aktarıyorlar. Bu büyük tekneler de yakıtı çeşitli limanlarda gemilere dağıtıyor." dedi.



Operasyonda 56 kişinin gözaltına alındığını vurgulayan Gulamşahi, kaçakçılıkla mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

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