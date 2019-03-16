Son Dakika Haberleri: İran'da Bir Milyon Litre Kaçak Yakıt Ele Geçirildi

İran'da Bir Milyon Litre Kaçak Yakıt Ele Geçirildi

12 dakika önce

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti kıyısında bir milyon litre kaçak yakıt ele geçirildi.

İran'da Bir Milyon Litre Kaçak Yakıt Ele Geçirildi, System.String[]
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti kıyısında bir milyon litre kaçak yakıt ele geçirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Birinci Bölge Deniz Kuvvetleri Komutanı Abbas Gulamşahi'nin İran medyasında yer alan açıklamasına göre, Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kenti sahilinde iki tekneye gerçekleştirilen operasyonda bir milyon litre kaçak yakıt ele geçirildi.

Gulamşahi, "Kaçakçılar organize bir şekilde faaliyet gösteriyor ve küçük tekneler yardımıyla kaçak yakıtı denizde daha büyük teknelere aktarıyorlar. Bu büyük tekneler de yakıtı çeşitli limanlarda gemilere dağıtıyor." dedi.

Operasyonda 56 kişinin gözaltına alındığını vurgulayan Gulamşahi, kaçakçılıkla mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:56 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var Rus Yolcu Uçağı Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür, Terör Örgütü Propangandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı Şarkıcı Niran Ünsal Siyasete Giriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 17:08:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da Bir Milyon Litre Kaçak Yakıt Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]