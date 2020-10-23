İran'da bir petrokimya tesisinde patlama - Son Dakika

İran'da bir petrokimya tesisinde patlama

23.10.2020 16:43
İran'da bir petrokimya tesisinde patlama, System.String[]

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.

İran devlet medyasındaki haberlere göre, Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender İmam Humeyni kentindeki bir petrokimya tesisinde saat 15.44'te patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle tesiste çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Patlamanın nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Basra Körfezi, İmam Humeyni, Patlama, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da bir petrokimya tesisinde patlama - Son Dakika

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