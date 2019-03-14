Son Dakika Haberleri: İran'da Doğal Gaz Boru Hattı Patladı: 5 Ölü

İran'da Doğal Gaz Boru Hattı Patladı: 5 Ölü

1 saat önce

İran'ın Huzistan eyaletinin merkez kenti Ahvaz'da doğal gaz boru hattının patlaması sebebiyle 5 kişi öldü.

İran'da Doğal Gaz Boru Hattı Patladı: 5 Ölü, System.String[]
İran'ın Huzistan eyaletinin merkez kenti Ahvaz'da doğal gaz boru hattının patlaması sebebiyle 5 kişi öldü.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Ahvaz İtfaiye Müdürü Ali Turabpur, "Ahvaz-Mahşehr otoyolu yakınlarındaki doğal gaz boru hattının patlaması sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Patlama esnasında yoldan geçen otobüs, otomobil ve bir kamyonetin ateş aldığını dile getiren Turabpur, çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ahvaz İtfaiye Müdürü Ali Turabpur, yaralılar hakkında bilgi vermedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:14 Kaynak: AA

İtfaiye, İran, Güncel
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