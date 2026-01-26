İran\'da Gösterilerde 5848 Kişi Hayatını Kaybetti

İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 848'e yükseldiği bildirildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 41 bin 283 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.