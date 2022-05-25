İran'da hava kirliliği birçok kentte hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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İran'da hava kirliliği birçok kentte hayatı olumsuz etkiliyor

25.05.2022 15:14
İran'da hava kirliliği birçok kentte hayatı olumsuz etkiliyor

İran genelinde birçok şehir, batıdan gelen kuvvetli rüzgarlarla taşındığı belirtilen toz katmanlarının neden olduğu hava kirliliğiyle mücadele ediyor.

İran genelinde birçok şehir, batıdan gelen kuvvetli rüzgarlarla taşındığı belirtilen toz katmanlarının neden olduğu hava kirliliğiyle mücadele ediyor.

Bazı şehirlerde kirlilik oranı düne göre düşse de bazılarında tehlikeli boyutlara tırmanıyor.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, hava kirliliği nedeniyle birçok şehirde okullar ve devlet kurumları tatil edildi, resmi makamlarca bankaların asgari personelle hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Huzistan

Ahvaz Tıp Bilimleri Üniversitesi Halkla İlişkiler Sorulusu Dr. İrfan Merdani, yaptığı açıklamada, Huzistan eyaletinde havadaki tozun artması nedeniyle son 48 saatte 1496 kişinin solunum yolları şikayetiyle hastanelere başvurduğunu söyledi.

Merdani, 1406 kişinin ayakta tedavi edildiğini, 34'ünün hastanelerin normal servislerine, 56'sının da özel bölümlerine yatırıldığını ifade etti.

Havadaki toz parçacıklarının fazlalığı nedeniyle dikkatli olunmasını isteyen Merdani, "Bu durumda halkın, özellikle kalp ve solunum hastalarının ve yaşlıların tıbbi tavsiyelere tam olarak uymaları ve mümkün olduğunca evden çıkmamaları gerekiyor." dedi.

Merkezi

Merkezi Eyaleti Çevre Koruma Müdürlüğü Laboratuvar İşleri Başkanı Ali Rıza Mehrabiyan, eyaletin merkez şehri Arak'ta bugün saat 13.00'te hava kalitesi endeksinin 326 mikrogram/metreküp seviyesine, Şazend şehrinde ise 428 mikrogram/metreküp seviyesine çıktığını söyledi.

Mehrabiyan, bu sonuçların iki kentte de tehlikeli duruma işaret ettiğini belirtti.

Hürmüzgan

Hürmüzgan Meteoroloji Tahmin Dairesi Başkanı Merziye Sisipur, bölgede görüş mesafesinin bin metrenin altına düştüğünü açıkladı.

Sisipur, bu durumun cuma gününe kadar devam edeceğini söyledi.

Hemedan

Hemedan Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Acil Durum ve Kaza Yönetim Merkezi Sözcüsü Abbas Olya Semi, bu yıl (21 marttan bu yana) artan hava kirliliği nedeniyle 170 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Mayısta hava kirliliğinin neden olduğu sorunlar nedeniyle 157 kişinin yardım hizmeti için Hemedan Acil Tıp Merkezini aradığını aktaran Semi, son dört günde ise 13 kişinin hastaneye kaldırıldığını sözlerine ekledi.

Maçlar iptal edilmişti

İran Futbol Federasyonu başkent Tahran'daki hava kirliliği nedeniyle Persepolis-Şehr Hodro, Havadar Tahran-Gol Goher Sircan ve Fulad Huzistan-Sipahan İsfahan maçlarının ertelendiğini açıklamıştı.

Tebrizde hava normale döndü

Tebriz'de dün 406 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyreden hava kirliliği üç günün ardından bugün 70 mikrogram/metreküp seviyelerine indi. Hava kirliliği ölçümünde son 24 saatin toplamının dikkate alındığı bildirildi.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "çok sağlıksız" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

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İran'da hava kirliliği nedeniyle birçok kentte okullar ve kurumlar tatil edildi İran'da hava kirliliği nedeniyle birçok kentte okullar ve kurumlar tatil edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da hava kirliliği birçok kentte hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da hava kirliliği birçok kentte hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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