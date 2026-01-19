İran'da İnternet Erişimi Hafta Sonuna Kadar Düzelecek - Son Dakika
İran'da İnternet Erişimi Hafta Sonuna Kadar Düzelecek

İran\'da İnternet Erişimi Hafta Sonuna Kadar Düzelecek
19.01.2026 16:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Efşin, internet kesintilerinin hafta sonuna kadar normalleşeceğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyin Efşin, gösteriler nedeniyle ülke genelinde 8 Ocak'ta kesilen internet bağlantısının hafta sonuna kadar düzeleceğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Efşin, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

Efşin, "Ülke genelinde internet ağı hafta sonuna kadar yavaş yavaş normale dönecektir." dedi.

Kesintilerin devam etmesi ihtimaline karşı büyük şirketlere faaliyetlerinin aksamaması için "sabit IP" üzerinden internet hizmeti verilmesine yönelik tedbirler alındığını aktaran Efşin, "Dijital ekonomi modeli kapsamında yalnızca şirketlerin internete bağlanması yeterli değildir. Çünkü bu işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi, kullanıcıların ve müşterilerin de internete erişimine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 178'i emniyet görevlisi, 3 bin 919 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 669 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da İnternet Erişimi Hafta Sonuna Kadar Düzelecek

