İran\'da İnternet Kesintisi 156 Saatten Fazla Süredir

İran'da hükümet karşıtı protestolar sırasında uygulanan internet kesintisinin 156 saati (6 buçuk gün) aşkın süredir devam ettiği belirtildi.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin yanı sıra uygulanan internet kesintisi de sürüyor. Netblocks adlı internet gözlem grubu, İran'da internet kesintisinin 156 saatten (6 buçuk günden) fazla süredir devam ettiğini belirtti.

Fransa, Eutelsat terminallerinin İran'a gönderilmesini değerlendiriyor

Fransa yönetiminin, İran vatandaşlarının uydu internet bağlantısına erişebilmesi için Eutelsat terminallerini İran'a göndermeyi değerlendirdiği belirtildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot dün parlamentoda bir milletvekilinin Fransa'nın İran'a Eutelsat uydu ekipmanı gönderip göndermeyeceği sorusuna, "Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz ve sizin bahsettiğiniz seçenek de bunlar arasında" şeklinde cevap verdi. - TAHRAN