Son Dakika Haberleri: İran'da Kurban Bayramı namazı
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İran'da Kurban Bayramı namazı

36 dakika önce

Kurban Bayramı'nın bugün kutlanmaya başlandığı İran'da halk bayram namazını kılmak için büyük camileri doldurdu.

İran'da Kurban Bayramı namazı, System.String[]
Kurban Bayramı'nın bugün kutlanmaya başlandığı İran'da halk bayram namazını kılmak için büyük camileri doldurdu.
Başkent Tahran'ın en büyük camisi Musalla-ı İmam Humeyni'de kılınan bayram namazı sonrası, Tahran geçici cuma imamı Muhammed Hasan Ebu Turabi kurbanın önemi ve Müslümanların birliğini anlatan bir hutbe verdi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:46 Kaynak: AA
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