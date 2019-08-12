İran'da Kurban Bayramı namazı
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Kurban Bayramı'nın bugün kutlanmaya başlandığı İran'da halk bayram namazını kılmak için büyük camileri doldurdu.
Kurban Bayramı'nın bugün kutlanmaya başlandığı İran'da halk bayram namazını kılmak için büyük camileri doldurdu. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:46 Kaynak: AA
Başkent Tahran'ın en büyük camisi Musalla-ı İmam Humeyni'de kılınan bayram namazı sonrası, Tahran geçici cuma imamı Muhammed Hasan Ebu Turabi kurbanın önemi ve Müslümanların birliğini anlatan bir hutbe verdi.
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