İran'da Parçin askeri tesisinde yaşanan "endüstriyel kazada" bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da Parçin askeri tesisinde yaşanan "endüstriyel kazada" bir kişi hayatını kaybetti

26.05.2022 14:26
İran'da Parçin askeri tesisinde yaşanan "endüstriyel kazada" bir kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'ın güneydoğusunda yer alan ve bazı Batılı ülkelerin İran'ın "nükleer silah programıyla ilgili olduğunu" düşündüğü bir askeri tesise ev sahipliği yapan Parçin bölgesinde meydana gelen "endüstriyel kaza" sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

İran'ın başkenti Tahran'ın güneydoğusunda yer alan ve bazı Batılı ülkelerin İran'ın "nükleer silah programıyla ilgili olduğunu" düşündüğü bir askeri tesise ev sahipliği yapan Parçin bölgesinde meydana gelen "endüstriyel kaza" sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın olayla ilgili bilgi sahibi bir kaynağına dayandırdığı habere göre, Parçin bölgesindeki fabrikalardan birinde dün akşam "endüstriyel kaza" meydana geldi.

İran Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, kazanın bakanlığa bağlı araştırma merkezlerinden birinde meydana geldiği belirtildi.

Kaza sonucunda Ehsan Kad Beygi adlı bir mühendisin hayatını kaybettiği, bir mühendisin de yaralandığı aktarıldı.

Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmezken incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Tahran'ın yaklaşık 30 kilometre güneydoğusunda yer alan Parçin bölgesi, İran'ın nükleer silah programıyla ilgili olduğu iddia edilen bir askeri tesise ev sahipliği yapıyor. İran, tesisin nükleer bir tesis olmadığını belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tesisin tamamının denetime açılması taleplerini yerine getirmedi.

Parçin bölgesinde 26 Haziran 2020'de de büyük bir patlama yaşanmış ve olayın İsrail tarafından düzenlenen bir sabotaj eylemi olduğu iddia edilmişti ancak İranlı yetkililer olayın "kaza" olduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Nükleer, Tahran, Kaza, İran, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Parçin askeri tesisinde yaşanan "endüstriyel kazada" bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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