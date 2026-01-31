İran'da Patlama: Bina Yıkıldı - Son Dakika
Dünya

İran'da Patlama: Bina Yıkıldı

İran\'da Patlama: Bina Yıkıldı
31.01.2026 16:00
Bender Abbas kentindeki 8 katlı bir binada meydana gelen patlama, iki katın yıkılmasına neden oldu.

İRAN'ın Bender Abbas kentindeki bir binada patlama meydana geldiği bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre; Bender Abbas kentindeki 8 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın iki katının yıkıldığı ve çok sayıda aracın hasar gördüğü ifade edildi.

Öte yandan haberlerde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın suikaste uğradığı yönündeki söylentileri yalanladığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, Dünya, İran, Son Dakika

