İran'da Protestolar Büyüyor; İnternet Kısıtlandı

(ANKARA) - İran'da rejim karşıtı protesto dalgası gittikçe büyüyor. İran'ın başkenti Tahran'da gece saatlerinde düzenlenen protesto yürüyüşünlerinde halk çok sayıda mahallede eş zamanlı olarak sokaklara döküldü. İran'ın büyük kentlerindeki protestolara yoğun katılım gösterildi. Son yıllarda İran'ın dini yönetimine karşı çıkan grupların en geniş çaplı protestoları olarak değerlendirilen protestoların 12'inci gününün ardından İranlı yetkililer ülke genelinde interneti kısıtladı.

Tahran'da ekonomik tıkanıklığı tetiklemesiyle başlayan protestolar İran'ın 31 eyaletinin tamamına yayıldı. İran'da dün gece Tahran ve Meşhed dahil büyük kentlerde oluşan kalabalık protesto konvoyları, İran'ın dini yönetimine karşı sloganlar attı.

Gürgan kentindeki valilik binası ateşe verilirken, Tahran'da göstericilerin bir polis aracını ateşe verdikleri görüntüer sosyal medyada paylaşıldı. Tahran ve Meşhed gibi büyük kentlerde düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahale etmediği görüldü.

Bazı görüntülerde protestocuların, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in devrilmesi ve İran'ın eski Şah'ının sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'nin ülkeye dönmesi çağrısında bulunduğu da duyuluyor. Pehlevi de sosyal medya hesaplarından destekçilerini sokaklara çıkmaya çağıran videolar yayımlıyor.

İnternete kısıtlama; Musk, Starlink gönderecek

Öte yandan, internet izleme kuruluşu NetBlocks, ölçümlerinin İran'ın "ülke genelinde bir internet kesintisi" yaşadığını gösterdiğini açıkladı. NetBlocks, olayın ülke genelindeki protestoları hedef alan giderek artan dijital sansür önlemlerinin ardından geldiğini belirterek, "Bu durum, kritik bir anda halkın iletişim kurma hakkını engelliyor" uyarısında bulundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), sosyal medyada paylaşılan değerlendirmeler ve kullanıcı geri bildirimlerine göre, internet erişiminde kesinti ve belirgin yavaşlamalar gözlemlendiğini aktardı. İranlı yetkililer konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

İsrail medyası, milyarder iş insanı Elon Musk'ın, İsrailli bir iş insanının ve bir İsrail başbakan yardımcısının danışmanlığı sonrasında Starlink'i İranlılar için ücretsiz sunmayı kabul ettiğini bildirdi.

Mevcut protesto dalgası ilk olarak 28 Aralık'ta Tahran'da, döviz kurundaki dalgalanmalara öfkelenen esnaf ve tüccarların öncülüğünde başladı. Kısa sürede ülke geneline yayılan gösteriler, giderek daha siyasi bir nitelik kazandı. Göstericilerin Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e atfen "Kahrolsun Diktatör" sloganları attığı görüldü.