İran'da Protestolara Müdahale Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İran'da Protestolara Müdahale Yok

İran\'da Protestolara Müdahale Yok
07.01.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ulusal güvenlik için güvenlik güçlerine protestolara müdahale etmeme talimatı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Gaimpenah, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ülkedeki protestolara ilişkin talimat verdiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ulusal güvenliğe zarar gelmemesi için güvenlik güçlerinin protesto eden halka müdahale etmemesi gerektiğini söyledi" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Gaimpenah, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından İran basınına açıklama yaptı. Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gaimpenah, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın protestolara yönelik talimat verdiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ulusal güvenliğe zarar gelmemesi için güvenlik güçlerinin protesto eden halka müdahale etmemesi gerektiğini söyledi. Ancak silah, bıçak ya da sopayla güvenlik ve askeri tesislere saldıranlar isyancıdır. Protestocular ile bu tür isyancı unsurları birbirinden ayırmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Göz altılara ilişkin mesaj

Hükümetin hayat pahalılığı ve mesleki taleplere yönelik itirazları meşru gördüğünü vurgulayan Gaimpenah, "Gözaltına alınanlar konusunda güvenlik kurumları azami nezaketle hareket edecektir. Olağan dışı eylemlere karışmamış ve yabancı unsurlarla bağlantısı olmayanlara İslami merhamet çerçevesinde muamele edilecektir" dedi.

Son günlerde yaşanan döviz kuru dalgalanmalarına da değinen Gaimpenah, Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti'nin Bakanlar Kurulu'nda sunum yaptığını belirterek, "Döviz kurunun kontrol altına alınması planlanıyor. Bu şartlarda yaşanan kur dalgalanmaları, yürütülen ekonomik reform sürecinde doğal kabul edilmelidir" şeklinde konuştu.

İran'da ekonomik kriz sokaklara taştı

İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından, başkent Tahran'da hayat pahalılığına karşı tepkiler yükselmişti. 12 günlük savaşın ardından ekonomik şartların giderek ağırlaşması, yüksek enflasyon, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile alım gücündeki sert düşüş, geniş kesimlerde rahatsızlığa yol açmıştı. Protestolar kapsamında Tahran'ın güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazar'da çok sayıda esnaf kepenk kapatmış, yüzlerce İranlı protestocu Vali Asr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirmişti. Tahran'daki protestoların ardından yapılan protesto ve grev çağrılarıyla birlikte gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'da Protestolara Müdahale Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:13:27. #7.11#
SON DAKİKA: İran'da Protestolara Müdahale Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.