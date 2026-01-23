İran\'da Şiddet Olaylarına Dair Açıklama

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son olaylarda yaşanılan acı tecrübelerden ders çıkarılması, zayıf noktaların tespit edilip onarılması geleceğin inşası açısından önemli" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, son haftalarda ülkede meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan protestolarla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Yaşananları 'zorlu bir sınav ve derin bir acı' olarak nitelendiren Pezeşkiyan, olayların arkasında dış güçlerin olduğunu savundu.

Olayları 'Amerikan-Siyonist komplosu' olarak tanımlayan Pezeşkiyan, kötü niyetli odakların sivil protesto alanlarını şiddet dolu bir meydana dönüştürdüğünü belirtti. Pezeşkiyan, çıkan olaylarda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini, güvenlik güçlerinin yaşamını yitirdiğini ve kamu binalarının zarar gördüğünü ifade etti.

Protestonun vatandaşlar için doğal bir hak olduğunu ve hükümetin halkın sesini duymakla yükümlü olduğunu hatırlatan Pezeşkiyan, "Gözaltına alınanların durumlarının incelenmesinde adaletle hareket edilecek, kandırılmış kişiler ile elleri kana bulaşanlar titizlikle ayırt edilecektir" ifadelerini kullandı.

Devletin zarar gören vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalışacağını kaydeden Pezeşkiyan, "Son olaylarda yaşanılan acı tecrübelerden ders çıkarılması, zayıf noktaların tespit edilip onarılması geleceğin inşası açısından önemli" değerlendirmesinde bulundu.