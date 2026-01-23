İran'da Şiddet Olaylarına Dair Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İran'da Şiddet Olaylarına Dair Açıklama

İran\'da Şiddet Olaylarına Dair Açıklama
23.01.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, protestoları eleştirerek ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son olaylarda yaşanılan acı tecrübelerden ders çıkarılması, zayıf noktaların tespit edilip onarılması geleceğin inşası açısından önemli" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, son haftalarda ülkede meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan protestolarla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Yaşananları 'zorlu bir sınav ve derin bir acı' olarak nitelendiren Pezeşkiyan, olayların arkasında dış güçlerin olduğunu savundu.

Olayları 'Amerikan-Siyonist komplosu' olarak tanımlayan Pezeşkiyan, kötü niyetli odakların sivil protesto alanlarını şiddet dolu bir meydana dönüştürdüğünü belirtti. Pezeşkiyan, çıkan olaylarda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini, güvenlik güçlerinin yaşamını yitirdiğini ve kamu binalarının zarar gördüğünü ifade etti.

Protestonun vatandaşlar için doğal bir hak olduğunu ve hükümetin halkın sesini duymakla yükümlü olduğunu hatırlatan Pezeşkiyan, "Gözaltına alınanların durumlarının incelenmesinde adaletle hareket edilecek, kandırılmış kişiler ile elleri kana bulaşanlar titizlikle ayırt edilecektir" ifadelerini kullandı.

Devletin zarar gören vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalışacağını kaydeden Pezeşkiyan, "Son olaylarda yaşanılan acı tecrübelerden ders çıkarılması, zayıf noktaların tespit edilip onarılması geleceğin inşası açısından önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da Şiddet Olaylarına Dair Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Batman’da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Görüntü Türkiye’den Videoyu izleyenler ’’Bunlar nasıl çocuk’’ demeden edemiyor Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler ''Bunlar nasıl çocuk?'' demeden edemiyor
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 12:21:48. #7.11#
SON DAKİKA: İran'da Şiddet Olaylarına Dair Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.