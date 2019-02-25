Son Dakika Haberleri: İran'da Tutuklu Fransız Vatandaşı Serbest Bırakıldı

İran'da Tutuklu Fransız Vatandaşı Serbest Bırakıldı

1 saat önce

İran'a yasa dışı yollardan girmesi nedeniyle tutuklanan Fransız vatandaşın serbest bırakıldığı bildirildi.

İran'da Tutuklu Fransız Vatandaşı Serbest Bırakıldı, System.String[]
İran'a yasa dışı yollardan girmesi nedeniyle tutuklanan Fransız vatandaşın serbest bırakıldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Fransız vatandaşın, gerekli yasal işlemlerin tamamlanması ve hakkındaki suçlamaların giderilmesinin ardından bir süre önce serbest kaldığını duyurdu.

Kasımi'nin açıklamasında Fransız vatandaş hakkında bilgi verilmezken, söz konusu kişinin yasa dışı madencilik sözleşmesi imzaladığı gerekçesiyle Ekim 2018'de İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kiş adasında tutuklanan Martinikli 59 yaşındaki iş kadını Nelly Erin Cambervelle olduğu belirtiliyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, çarşamba günü yaptığı açıklamada sorunun çözülmesi için İran ile temas halinde olduklarını söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:35 Kaynak: AA

Behram, Dışişleri Bakanlığı, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşete Para Ödeyen Vatandaşlara Önemli Uyarı: Fişi Mutlaka Kontrol Edin PKK'nın Sözde Örgüt Liderleri Sapık Çıktı!

İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu Vali Yerlikaya'nın Tatil Tweetini Gören Öğrenciler, Yorumlarıyla Kırdı Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 01:42:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da Tutuklu Fransız Vatandaşı Serbest Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]