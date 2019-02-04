İran'da Yakıt Kaçakçılığı Yapan 15 Kişi Yakalandı
1 saat önce
İran'da yakıt kaçakçılığı yapan 3 farklı çeteye mensup 15 kişinin yakalandığı bildirildi.
İran
'da yakıt kaçakçılığı yapan 3 farklı çeteye mensup 15 kişinin yakalandığı bildirildi.
İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fars eyaletine bağlı Merudeşt, Kazrun ve Lamerd kentlerinde yakıt kaçakçılığı yapan 3 farklı çeteye mensup 15 kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, yakalanan kişilerin 17 milyon litre benzini iç piyasadan topladığı ve komisyoncular vasıtasıyla yurt dışına sattığı aktarıldı.
Köylere destek olarak gönderilen ve çöp toplama araçları için tahsis edilen yakıtın yakalanan söz konusu kişiler tarafından ucuza satın alınıp kaçak olarak satıldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:55 Kaynak: AA
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