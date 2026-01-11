İran'daki Eylemlerde Ölü Sayısı 116'ya Yükseldi - Son Dakika
İran'daki Eylemlerde Ölü Sayısı 116'ya Yükseldi

11.01.2026 01:27
HRANA, İran'daki ekonomik sorunlar nedeniyle süren eylemlerde ölü sayısının 116'ya ulaştığını bildirdi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini duyurdu.

HRANA'nın haberine göre, ülkede 14. gününe giren gösterilerde çıkan olaylar sırasında 37'si güvenlik görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişi yaşamını yitirdi.

Bir savcının da olaylar sırasında öldürüldüğü ifade edildi.

Olaylarda 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığı aktarılan haberde, şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İranlı yetkililerden gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 66'ya çıktığını duyurmuştu.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'a yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı.

Olayların ardından İran yönetimi ülke genelinde internet erişimini engellemişti.

Kaynak: AA

