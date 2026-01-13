İran\'daki Gösterilerde Ölü Sayısı 646\'ya Yükseldi

İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 646'ya yükseldiği bildirildi.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 646 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
