Politika

İran'daki Protestolar Kontrol Altında

12.01.2026 13:12
Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran'daki konuşmasında protestoların kontrol altında olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'da yabancı büyükelçilere yaptığı konuşmada, ülke geneline yayılan protestolarda durumun tamamen kontrol altına alındığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'da yabancı büyükelçilere hitap etti. Devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında Arakçi, şiddet olaylarına sahne olan protestolarda durumun tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Arakçi, protestoların, ABD Başkanı Donald Trump'a müdahale için bahane vermek amacıyla "şiddetli ve kanlı hale getirildiğini" ileri sürdü. Ülkesinin çatışmaya tamamen hazır olduğunu söyleyen Abbas Arakçi, "İran İslam Cumhuriyeti savaş arayışında değildir ancak savaşa tamamen hazırdır. Aynı zamanda müzakerelere de hazırız, ancak bu müzakereler adil olmalı, eşit haklara dayanmalı ve karşılıklı saygı temelinde yürütülmelidir" dedi.

"Trump'ın müdahale uyarısı teröristleri motive etti"

İran'ın protestoculara silah dağıtıldığına dair görüntülere sahip olduğunu belirten İranlı bakan, yetkililerin yakında gözaltına alınanların itiraflarını yayımlayacağını ifade etti. Yetkililerin sokaklardaki gelişmeleri "yakından takip ettiğini" söyleyen Arakçi, gösterilerin yabancı unsurlar tarafından "provoke edildiğini ve körüklendiğini" savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Şu anda yaşananlar protesto değil, ülkeye karşı yürütülen bir terörist savaştır. İranlı yetkililer, terörist unsurlara sivillere ve güvenlik güçlerine ateş açmaları talimatı veren sesli mesajlara ait ses kayıtlarına sahiptir. Güvenlik güçleri sorumluları tek tek avlayacak" şeklinde konuştu. Trump'ın protestoların kanlı hale gelmesi durumunda Tahran'a karşı askeri harekat uyarısının, "yabancı müdahaleyi" isteyen "teröristleri" motive ettiğini söyledi.

Protestoların ardından kesilen internet erişimine de değinen Abbas Arakçi, "İnternet yakında yeniden erişime açılacak. Bu konuda güvenlik birimleriyle koordinasyon içindeyiz" dedi.

İran polisinden kısa mesajla uyarı

Öte yandan İran polisi, Tahran halkına kısa mesaj göndererek ebeveynleri uyardı. Kısa mesajda, "Dün gece bazı gösterilerde terörist grupların ve silahlı kişilerin bulunması, can kaybına yol açmayı amaçlayan planları ve herhangi bir müsamahaya izin verilmeyeceğine dair kararlı tutum göz önünde bulundurularak, ailelerin gençlerini ve ergen yaştaki çocuklarını korumaları önemle tavsiye edilmektedir" ifadeleri yer aldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Güvenlik, Tahran, İran, Son Dakika

13:14
