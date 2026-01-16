İran'daki Protestolarda Ölü Sayısı 2 Bin 677'ye Ulaştı - Son Dakika
İran'daki Protestolarda Ölü Sayısı 2 Bin 677'ye Ulaştı

16.01.2026 10:05
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 677'ye, tutuklananların sayısı 19 bin 97'ye yükseldi.

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 2 bin 677'ye, tutuklananların sayısının ise 19 bin 97'ye yükseldiğini açıkladı.

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da geçtiğimiz 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen kitlesel gösterilerin bilançosuna dair son verileri yayınladı. Verilere göre gösterilerde ölü sayısı en az 2 bin 677'ye yükseldi. Can kayıplarının 2 bin 478'ini protestocular, 16'sını 18 yaş altı çocuklar, 20'sini tarafsız siviller, 163'ünü güvenlik gücü personeli ve hükümet destekçisi oluşturdu. Bin 693 ölüm raporu ile ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi. 2 bin 677 kişinin ciddi şekilde yaralandığı aktarılırken, tutuklanan kişi sayısının ise 19 bin 97'ye ulaştığı bildirildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İran'daki Protestolarda Ölü Sayısı 2 Bin 677'ye Ulaştı
