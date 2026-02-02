İran'dan AB'ye Terör Yanıtı

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Anouar El Anouni konuya ilişkin açıklamasında, " İran'ın AB ordularını listeye almasını ve terörizmle suçlanmasını reddediyoruz" dedi.

İran, Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine eklemesine karşın Avrupa Birliği ülkelerinin ordusunu terö örgütü olarak tanıma kararı almıştı. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada, İran'ın söz konusu kararının tanınmadığı kaydedildi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Anouar El Anouni konuya ilişkin açıklamasında, "İran'ın AB ordularını listeye almasını ve terörizmle suçlanmasını reddediyoruz" dedi.

AB, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımıştı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanıma kararı aldığını açıklamıştı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü listesine almasına sert tepki göstermiş, "Avrupa Birliği, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı alınan son kararda yer alan ülke ordularının terörist olarak kabul edileceğini kesinlikle bilmektedir. Dolayısıyla bunun sonuçları, böyle bir adıma başvuran Avrupa ülkelerine ait olacaktır" demişti.

İran'dan misilleme

AB'nin bu kararına karşı adım atarak tüm Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını "terör örgütü" kabul ettiklerini açıklamıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesine karşılık olarak Avrupa ülkelerinin orduları da terör örgütü sayılmaktadır" demişti. - BRÜKSEL