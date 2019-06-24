Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'ye tehdit: Gerekirse bir İHA daha düşürürüz
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İran'dan ABD'ye tehdit: Gerekirse bir İHA daha düşürürüz

21 dakika önce

ABD'ye ait insansız hava aracının İran Devrim Muhafızları tarafından düşürülmesiyle bölgede tansiyon yükselirken, Tahran bir Amerikan casus uçağını daha düşürebilecek kapasitede olduklarını söyleyerek Washington'a gözdağı verdi.

İran'dan ABD'ye tehdit: Gerekirse bir İHA daha düşürürüz, System.String[]

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, ABD ordusuna ait insansız hava aracına (İHA) yönelik gerçekleştirilen müdahalenin tekrarlanabileceğini söyledi.

İran'ın Fars eyaletinde konuşan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hanzadi, İran Silahlı Kuvvetlerinin askeri gücünü yaşanan son olayla birlikte başarılı bir şekilde test ettiğini belirterek, ABD'nin İran ile mücadele kapsamında en etkili İHA'sını bölgeye gönderdiğine işaret etti.

"ABD'YE FIRSAT TANIMAYACAĞIZ"

Hanzadi ABD'ye verilen sert tepkinin tekrarlanabileceğini belirterek, "Tüm dünya ABD'nin casus uçağını nasıl düşürdüğümüzü gördü. ABD'ye verdiğimiz bu cevabı istediğimiz zaman tekrarlayabiliriz. Bunu onlar da biliyor" dedi.

Bölgede ABD'ye fırsat tanımayacaklarını belirten Tuğamiral Hanzadi, savunma sanayi alanındaki üretim ve çalışmalara devam edeceklerini söyleyerek, elde edilen kazanımlardan dolayı silahlı kuvvetleri tebrik etti.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
Bülent Bostanoğlu, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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