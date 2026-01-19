İran'dan Arjantin'e Kudüs Gücü Tepkisi - Son Dakika
İran'dan Arjantin'e Kudüs Gücü Tepkisi

19.01.2026 22:29
İran, Arjantin'in Kudüs Gücü'nü terör örgütü ilan etmesini kınadı ve ilişkilerin zarar göreceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Arjantin'in, Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü'nü terör örgütü olarak ilan etme kararını kınadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Arjantin'in Kudüs Gücü'nü terör örgütü ilan etmesine tepki gösterildi.

Söz konusu kararın İran'ın güvenliği ve ulusal çıkarlarına aykırılık teşkil ettiği ve Arjantin'in "İsrail'in yönlendirmesiyle" bu kararı aldığı belirtildi.

Bakanlık, söz konusu kararın Arjantin ile İran arasındaki ikili ilişkilere ciddi şekilde zarar vereceğini ve devletlerarası ilişkilerde tehlikeli bir emsal olacağına vurgu yaptı.

İran'ın, "Siyonist çevrelere bağlı unsurların yönlendirmesiyle" 1994 yılında Arjantin Yahudi Derneği'ne (AMIA), yönelik bombalı saldırıyla ilişkilendirilmesini "gerçeklerin saptırılması ve üzerinin örtülmesi" olarak değerlendiren Bakanlık, "Siyonist yönlendirmelerinin Arjantin yargısının bağımsızlığına zarar verdiğini" öne sürdü.

Bakanlık, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, meşruiyetini İran Anayasası'ndan aldığını ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasında önemli görevler ifa ettiğini belirterek, ABD ve İsrail yönlendirmelerinin, İran'ın ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını etkileyemeyeceğini vurguladı.

Arjantin, Kudüs Gücü'nü terör örgütü olarak ilan etmiş, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ise cumartesi günü imzaladığı kararname ile Kudüs Gücü adına operasyonel faaliyet yürüten 13 kişiyi terör örgütü üyesi olarak tanımlamıştı.

Arjantin Yahudi Derneği'ne bombalı saldırı

18 Temmuz 1994 yılında Buenos Aires'te Arjantin Yahudi Derneği'ne (AMIA) bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 85 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Bombalı saldırının sorumluları ise ortaya çıkarılamamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Arjantin, Güvenlik, Güncel, Terör, Kudüs, İran, Son Dakika

