İran'dan BM'ye Trump'ın Açıklamalarına Tepki

14.01.2026 11:37
İran, Trump'ın müdahaleci söylemleri için BM'den kınama talep etti ve uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki gösterilere ilişkin "müdahaleci söylemlerinin" BM tarafından kınanmasını ve Washington'ın bu konuda uyarılmasını talep etti.

İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İrevani'nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) ilettiği mektubuna yer verildi.

İrevani, mektubunda, İran hükümetinin talimatı üzerine ABD Başkanı Trump'ın dün "yardımın yolda olduğunu" belirttiği açıklamasında "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin." ifadesini kullanmasına dikkati çekmek istediğini aktardı.

Trump'ın "pervasız bir biçimde" yaptığı bu açıklamanın İran'da "siyasi istikrarsızlığı teşvik ettiğini, şiddeti kışkırttığını ve İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini" kaydeden İrevani "Bu (açıklama), BM Şartı'nda güvence altına alınan uluslararası hukukun temel ilkelerinin bariz ihlalidir." ifadesini kullandı.

İrevani, Trump'ın "kurumların ele geçirilmesine çağırdığı müdahaleci söyleminin Haziran 2025'teki 12 günlük savaşın başarısızlığı bağlamında ve İran'da daha geniş kapsamlı bir rejim değişikliği politikasının bir parçası olarak" idrak edilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"30 Aralık 2025, 2 Ocak 2026 ve 9 Ocak 2026'da daha önce belgelendirildiği üzere ABD Başkanı'nın son haftalarda İran'a karşı güç kullanma tehdidinde bulunduğu bu müdahaleci söylemi, siyasi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan süregelen ve artan bir eğilimin parçasıdır."

İrevani, ABD ve İsrail'in sivillerin hayatını kaybetmesinden "doğrudan ve yasal sorumlu olduğunu" ifade ederek, uluslararası hukuk ile BM Şartı'nın ihlalleri kapsamında Guterres, BMGK ve üyelerden ABD'nin "şiddeti kışkırtmasını, güç kullanma tehdidini, İran'ın iç işlerine karışmasını" kınamasını talep etti.

Guterres ve BMGK'den "ABD ve İsrail'in istikrarsızlaştırma politikalarına son vererek" uluslararası hukuka bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı yapan İrevani, Washington yönetiminin İran'a askeri müdahalede bulunmaması konusunda uyarılmasını istedi.

İrevani, üye ülkelere "provokatif açıklamalardan ve BM Şartını ihlal edecek eylemlerden kaçınmaları" çağrısında bulunarak, gönderdiği bu mektubun BMGK'de belge olarak dağıtılmasını talep etti.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

