İran'dan İsrail'e Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İran'dan İsrail'e Eleştiri

14.01.2026 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsrail'in ABD'yi savaşlara sürüklemeye çalıştığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, " İsrail, her zaman ABD'yi kendi adına savaşa sürüklemeye çalışmıştır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail merkezli Kanal 14 televizyonunun diplomasi muhabiri Tamir Morag'ın, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "İsrail, her zaman ABD'yi kendi adına savaşa sürüklemeye çalışmıştır. Ancak bu sefer, şaşırtıcı bir şekilde, bunu yüksek sesle dile getiriyor. Sokaklarımız kan gölüne döndüğü için İsrail, 'protestocuları silahlarla donattığını' ve 'yüzlerce kişinin ölümünün sebebinin bu olduğunu' açıkça ve gururla söylüyor. Başkan Trump artık kan dökülmesini durdurmak için kime başvuracağını bilmeli" dedi.

İsrailli muhabir Morag, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran'da yabancı aktörler protestoculara ateşli silahlar sağlıyor ve bu da rejim unsurları arasında yüzlerce ölümün nedeni. Kimin kastedildiğini herkes tahmin edebilir" demişti.

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen kitlesel gösterilerde, 2 bin 571 kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilirken, en az 18 bin 434 kişinin tutuklandığı düşünülüyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan İsrail'e Eleştiri - Son Dakika

Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Manchester United’ın yeni teknik direktörü belli oldu Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
O yüzden ’’Evet’’ demiş Kante’nin Fenerbahçe’yi seçme nedenini duyurdular O yüzden ''Evet'' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular
Diplomasi trafiği hız kazandı Bakan Fidan’dan peş peşe İran temasları Diplomasi trafiği hız kazandı! Bakan Fidan'dan peş peşe İran temasları
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman’ın çocukluk halleri gündem oldu Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:58
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
19:47
PFDK kararları açıklandı Fenerbahçeli futbolcuya ceza
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
19:37
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
19:22
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 20:28:26. #7.11#
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.