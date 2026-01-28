İran’dan Saldırıya Sert Yanıt - Son Dakika
İran’dan Saldırıya Sert Yanıt

28.01.2026 22:21
İran, herhangi bir saldırıya karşı emsalsiz ve topyekün karşılık vereceğini duyurdu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, ülkeye yönelik herhangi bir saldırı "sınırlı" da olsa "topyekün" ve "benzeri görülmemiş" bir şekilde karşılık vereceklerini bildirdi.

Şemhani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sınırlı bir saldırı yanlış bir algıdır. Herhangi bir kaynaktan ve herhangi bir düzeyden yapılacak herhangi bir askeri eylem, savaşın başlangıcı ?olarak kabul edilecek ve karşılığı anında, topyekün ?ve emsalsiz olacaktır. Tel Aviv'in kalbini ?ve saldırganı destekleyen herkesi hedef alacaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkilinin, mesajını İbranice dahil farklı dillerde paylaşması da dikkati çekti.

Kaynak: AA

