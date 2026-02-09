İran'dan Türkiye ile İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

İran'dan Türkiye ile İşbirliği Vurgusu

09.02.2026 18:05
İran Büyükelçisi, bölge sorunlarının yerel çözümlerle aşılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullahzade, "Bölge sorunları kesinlikle bölge ülkelerinin düşünceleri ve onların fikirleri üzerinde çözülmelidir. İran İslam Cumhuriyeti mantığa ve adalete dayalı bir diplomasi yolunda devam etmeye kararlıdır" dedi.

Büyükelçi Habibullahzade, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i makamında ziyaret etti. Zadeh, ziyarette yaptığı konuşmada, ülkesi ile İran arasındaki ziyaretlerin, çeşitli alanlarda iş birliklerinin devam ettiğini belirtti.

Görevlerinin, bu iş birliğini geliştirmek, tuğlaların üzerine bir tuğla daha koymak olduğunu söyleyen Habibullahzade, şöyle devam ett:

"Başta Filistin ve Gazze olmak üzere iki ülke birçok konuda ortak bir tutuma sahip. Son gelişmelerle ilgili de her iki ülkenin dış müdahaleye karşı tutumları ve açıklamaları olmuştur. Biz de Türkiye'deki kardeşlerimiz gibi şuna inanıyoruz; bölge sorunları kesinlikle bölge ülkelerimizin düşünceleri ve onların bölge hususundaki fikirleri üzerinde çözülmelidir. Başta, Türkiye Cumhurbaşkanı olmak üzere ve diğer üst düzey yetkililerin bölgedeki son gelişmeler, gerilimi azaltma hususundaki tutumları ve söylemlerini takdire şayan görüyor ve kendilerine bundan dolayı da minnettarız. İran İslam Cumhuriyeti mantığa ve adalete dayalı bir diplomasi yolunda devam etmeye kararlıdır. İran İslam Cumhuriyeti karşılıklı menfaatler üzerinde kalıcı bir mutabakata varmak istemektedir."

"İran'a yönelen Amerika ve İsrail tehdidi bize de yönelmiştir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise konuk büyükelçinin açıklamalarına katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Komşunun egemenliği bizim mukaddesimizdir, kutsalımızdır. Komşumuzun, İran'ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü bizim mukaddesimizdir, kutsalımızdır ve bu bizim töremizdir, ahlakımızdır ve hukukumuzdur. O bakımdan Türkiye topraklarından hiçbir şekilde ve hiçbir zaman binlerce yıllık kardeşimize, komşumuza en küçük bir zarar kesinlikle gelmeyecektir. İran'a yönelen silah bize yönelmiştir. İran'a yönelen Amerika ve İsrail tehdidi bize de yönelmiştir. Türkiye'nin de bir numaralı tehdidi Amerika ve İsrail'dir. O nedenle İran ile kaderimiz ortaktır. İran'ın direnişi o nedenle bize güven veriyor."

"Asya'dan yeni bir uygarlık yükseliyor"

Amerika ve İsrail'in bölgedeki girişimlerinin yerle bir olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Suriye'deki gelişmelerde çok çok önemli. İran'da Amerika ve İsrail girişimlerinin bastırılması da çok önemli. Irak'ta da Sayın Maliki'nin seçileceği gözüküyor. Oraya da müdahale Amerika'nın terbiyesizliktir, edepsizliktir. Yani bir devlet terbiyesiyle, bir devlet adabıyla kesinlikle bağdaşmaz. Bölge ülkeleri birleşmeye doğru gidiyor. Bu bakımdan Amerika ve İsrail'in işleri çok zor. Başarıya ulaşma şansları yoktur. İran dostluğu bizim çok çok kıymetlimizdir. İran ve Türkiye el ele verecek. İran, Türkiye, Irak, Suriye, Çin, Rusya ve Asya ülkeleri el ele verecekler. Ve yeni bir dünya kuruluyor. Yeni bir uygarlık yükseliyor. Asya'dan yeni bir uygarlık yükseliyor. İran devlet birikimi, uygarlık, medeniyet birikimi de o yükselen Asya uygarlığına Türk medeniyet birikimiyle birlikte çok önemli katkılarda bulunacaktır."

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Türkiye, Güncel, İran

