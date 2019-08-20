İran, demiryoluyla Akdeniz ülkelerine erişecek
1 saat önce
İran'ı Akdeniz ülkelerine bağlayacak Selemçe-Basra demiryolu hattının inşaat çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı duyuruldu.
İran Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:16 Kaynak: DHA
'ı Akdeniz
ülkelerine bağlayacak Selemçe- Basra
demiryolu hattının inşaat çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı duyuruldu.
İran Demiryolları Genel Müdürü Said Resuli yaptığı açıklamada, Selemçe-Basra demiryolu hattının 33 kilometre olacağını belirterek, proje kapsamında 700 metrelik bir köprünün de inşa edileceğini bildirdi. Rasuli, demiryolu hattının İran'ı Akdeniz ülkelerine bağlayacağını hatırlatırken, çalışmaların 1 yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Proje bittiğinde İran ve Ortadoğu arasında ticari ve yolcu taşımacılığının yapılacağı açıklanırken, projenin nihai hedefinin Suriye'deki Lazkiye limanıyla bağlantı kurmak olduğu bildirildi.
Asrın projesi olarak bilinen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda çalışmalar devam ediyor Hiçbir güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan işçi, izleyenleri korkuttu Antalya 4,3 büyüklüğünde depremle sallandı Amerikan basını: Jeffrey Epstein'in serveti 577 milyon doların üzerinde