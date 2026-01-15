İran Dışişleri Bakanı: Protestolarda Şiddet Dışarıdan Yönlendirilmiş - Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı: Protestolarda Şiddet Dışarıdan Yönlendirilmiş

15.01.2026 11:21
Arakçi, İran'daki protestoların şiddetinin İsrail destekli terör gruplarından kaynaklandığını savundu.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'daki protestolarda yaşanan can kayıplarına ilişkin iddiaları reddederek, şiddetin protestocular değil, İsrail tarafından "dışarıdan yönlendirilen terör unsurları" nedeniyle uygulandığını savundu. Ölü sayısının binler değil yüzlerle ifade edilebilecek düzeyde olduğunu ileri süren Arakçi, "Üç gün süren terörist operasyonların ardından şu anda ortam sakin. Tam kontrol bizde" dedi.

Arakçi, ABD merkezli Fox News'te yayımlanan 'Brett Baier ile özel haber' programına verdiği kapsamlı röportajda, İran'da hayatını kaybeden protestocu sayısının 2 bin 500 ile 12 bin arasında olduğuna yönelik tahminlerin dile getirilmesi üzerine, bu rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu. Arakçi, ölü sayısının "yüzlerle" ifade edilebilecek düzeyde olduğunu ileri sürdü.

İran Dışişleri Bakanı, son üç günde artan ölümlerin "İsrail'in büyük çaplı can kaybı yaratmaya yönelik bir komplosunun" bir parçası olduğunu söyledi. Arakçi, protestolar sırasında artan şiddetin protestocularla değil, "dışarıdan yönlendirilen terör unsurlarıyla" mücadele nedeniyle yaşandığını öne sürerek şunları söyledi:

"Dışarıdan yönlendirilen terör unsurları bu protestolara sızdı, polis güçlerine ve güvenlik güçlerine ateş açtı. Terör hücreleri vardı. DEAŞ tarzı terör operasyonları yürüttüler. Polisleri canlı canlı yaktılar, kafalarını kestiler ve hem polis güçlerine hem de halka ateş açtılar. Bu nedenle üç gün boyunca biz protestocularla değil, teröristlerle savaştık. Bu tamamen farklı bir tabloydu."

"Terörist benzeri" grupların ABD Başkanı Trump'ın müdahale tehdidinin ardından, sivilleri hedef alarak ABD'yi çatışmaya çekmeyi amaçladığını savunan Arakçi, "Ölü sayısını artırmak istediler. Neden? Çünkü Başkan Trump, eğer öldürmeler olursa müdahale edeceğini söylemişti. Onu bu çatışmaya çekmek istediler... Bu tam olarak bir İsrail komplosuydu. Sıradan insanları, polisleri öldürerek ve şehirlerde çatışmalar başlatarak ölü sayısını artırmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

"Üç gün süren terörist operasyonların ardından şu anda ortam sakin. Tam kontrol bizde" diyen Arakçi, "Umarım sağduyu galip gelir ve herkes için yıkıcı olabilecek yüksek gerilim seviyelerine gidilmez" ifadelerini kullandı. Arakçi, ayrıca protestocuların asılacağı ya da idam edileceği yönündeki iddiaları da reddederek, böyle bir planın bulunmadığını söyledi.

Arakçi'nin bu açıklamalarına karşın görgü tanıkları, İran'da güvenlik güçlerinin silahsız protestoculara ateş açtığını ifade ediyor.

Kaynak: ANKA

