İran Gösterilerinde 116 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde 37'si güvenlik görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir savcının da olaylar sırasında öldürüldüğü belirtildi. Olaylarda 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığı ve şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.