İran Gösterilerinde Ölü Sayısı 5.459

İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 459'a yükseldiği bildirildi.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 5 bin 459 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 40 bin 887 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
