İran Hürmüz Boğazı'nda Tatbikat Yapacak
İran Hürmüz Boğazı'nda Tatbikat Yapacak

30.01.2026 10:35
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda gerçek mühimmatla tatbikat düzenleyecek.

TAHRAN, 30 Ocak (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu pazar ve pazartesi günleri Hürmüz Boğazı'nda "gerçek mühimmat kullanarak" tatbikat düzenlemeyi planladığını duyurdu.

İran merkezli Press TV'nin perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, tatbikatın İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. Paylaşımda Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve doğalgaz akışının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik bir darboğaz olarak tanımlandı.

Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak gemisi Abraham Lincoln'ün öncülük ettiği, Venezuela'ya gönderilenden daha büyük "devasa bir filonun" İran'a doğru yola çıktığını söylemişti. Trump, Tahran'ın Washington'la bir anlaşmaya varması için "zamanın daraldığı" uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ise Trump'ın açıklamalarına yanıt olarak, "Parmakları tetikte bekleyen cesur silahlı kuvvetlerimiz, her türlü saldırıya anında güçlü şekilde karşılık vermeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

İran yönetimi pazartesi günü yaptığı açıklamada, olası bir saldırıya "kapsamlı ve karşı tarafı pişman edecek" bir yanıt verileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua

